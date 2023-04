Julio Mendoza Loor op KWPN’er Jewel’s Goldstrike met PB naar zege in Grand Prix Ocala

Op de openingsdag van het CDI3* in het World Equestrian Center in Ocala won Julio Mendoza Loor de Grand Prix op de Bretton Woods-zoon Jewel's Goldstrike, gefokt door de Maatschap Van Esch. De ruiter uit Ecuador reed zijn beste GP tot nu toe en kwam met 74.261% aan kop van het klassement. Hij versloeg Ashley Holzer met Valentine (v. Sir Donnehall) die 72.152% scoorde.

Julio Mendoza Loor scoorde met Jewel’s Goldstrike hoge punten in de piaffe-passage-tour. Hiervoor kwamen cijfers van achten tot negens op de protocol. Mendoza: “Het was een droom om te winnen. We hadden wel een paar hobbels vandaag, maar ik hoop ze morgen weg te werken en te zien of ik mijn score kan verbeteren. Hij was een beetje gespannen vandaag; hij staat al twee dagen op stal en het weer is niet geweldig. Hij vroeg zich af waar zijn weiland was.” Bij Mendoza thuis loopt het paard voornamelijk in de wei, weer of geen weer.

Ashley Holzer werd op Valentine tweede met 72.152%. De combinatie was lid van het Amerikaanse team op het WK in Herning. De derde plaats ging naar Kerrigan Gluch met de PRE Mejorano HGF (v. Grandioso) met 67.913%.

Klik hier voor de uitslag.

