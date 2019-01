Werth en Weihegold over 80-grens in WB Amsterdam, Minderhoud derde

De winst in de Wereldbeker Grand Prix van Amsterdam kwam vanmiddag op naam van dressuur-koningin Isabel Werth en haar Weihegold OLD (v.Don Schufro). Een tweede plaats was er voor haar landgenote Dorothee Schneider, net voor onze landgenoot Hans Peter Minderhoud.

Werth liet maar weer even zien waarom de amazone de nummer één van de wereld is. De Duitse scoorde met haar 14-jarige Don Schufro-dochter 80,065% en was daar mee bijna vier procent los van haar landgenote Dorothee Schneider. Schneider kwam met Sammy Davis Jr. (v.San Remo) tot 76,217% en nam daarmee de tweede plaats in beslag.

Nederlanders

Het beste Nederlands resultaat kwam op naam van Hans Peter Minderhoud. Minderhoud moest met Glock’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi) 0,565% toegeven op Schneider en eindigde op een knappe derde plaats. Emmelie Scholtens werd achtste met haar Apache (v.UB-40). Aquido (v.Undigo) en Adelinde Cornelissen hadden bij het betreden van de ring al wat last van spanning, al lukte het Adelinde de spanning wat af te laten vloeien, eindigde het duo met een score van 70,65% op een 13e plaats. De amazone reed een stabiele proef met mooi klein gesprongen pirouettes en een prachtige laatste lijn met vloeiende overgangen. Thamar Zweistra liet met Double Dutch (v.Johnson) een nette proef zien, maar wat storingen leverden haar een eindresultaat van 69.15% en een 14e plek op. Tosca Visser-van der Meulen en Asther de Jeu (v.Contango) werden 16e met 67,674%.

Proef met assistent minder

Ook een primeur in de Grand Prix van vandaag was dat in plaats van drie personen slechts twee personen aan de jury-tafels te zien waren. Voorheen werd door één assistent de scores op papier bijgehouden, maar bij wijze van proef worden vandaag de scores alleen digitaal ingevoerd en is er dus een assistent minder nodig.

Bron: Horses.nl