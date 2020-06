‘Juniorenpaard’ Zwetcher wint Lichte Tour in Essen-Herbergen

KWPN-ruin Zwetcher (v. Sir Sinclair), inmiddels 16 jaar oud, won vandaag met zijn amazone Kirstin Biermann de PSG in Essen. Het duo scoorde 72,588%. Zwetcher is in Nederland bekend geworden onder het zadel van Sheela van Bregt, die met hem ook al successen in de Lichte Tour behaalde. Met Marjan Hooge was de bruine bij de junioren succesvol.

Het paard staat inmiddels al jaren bij Kirstin Biermann, die samen met Zwetcher onder meer bijdroeg aan de gouden teammedaille van Duitsland op het EK Junioren in 2015.

Buining naar 70%

De tweede plaats in de PSG vandaag was voor Felicitas Hendricks met Faible-As (v. Fürst Piccolo). Deze combinatie kwam op 71,711% uit. Victoria Raphaela Krüger was met Strahlemann 13 (v. Samarant) derde, dankzij 71,316%.

Ook Rachelle Buining liet een mooie score noteren met Rhythem and Blues (v. Welt Hit II). De Nederlandse kwam uit op precies 70% en de zevende plaats.

Uitslag

