Jurado Lopez en Will Rogers werken samen aan ‘het complete paard’

De voor Helgstrand werkzame topdressuurruiter Severo Jurado Lopez en de in Duitsland woonachtige Australische paardentrainer Will Rogers zullen gezamenlijk een clinic geven tijdens de Deense hengstenkeuring in maart.

De twee werken inmiddels al meer dan een jaar samen, waarbij ze elkaar inspireren en van elkaar leren, met als gezamenlijke doel om “elk individuele paard zowel mentaal al fysiek zodanig te ontwikkelen dat ze hun volledige potentie kunnen bereiken” aldus het Deense warmbloedstamboek. In de clinic gaan ze in op zowel training onder het zadel als vanaf de grond en vertellen ze meer over wat zij als een ‘compleet paard’ zien.

Deense hengstenkeuring

Bron: Horse2Rider / Horses.nl