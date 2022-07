Juryleden Pavo Cup bekend, Eva Möller gastamazone

De juryleden voor de Pavo Cup-finales zijn bekend. Sven Rothenberger en Bart Bax beoordelen de vier-, vijf- en zesjarige paarden in de finales op 6 augustus. De bekende jongepaardenamazone Eva Möller fungeert als gastamazone en neemt ook plaats aan de jurytafel.

Met Sven Rothenberger en Bart Bax zitten er twee juryleden aan tafel die de dressuursport tot en met het hoogste niveau van haver tot gort kennen. Rothenberger kan terugkijken op een langjarige internationale carrière, waarin hij een respectabel aantal (olympische) medailles omgehangen kreeg. In 2005 reed hij zijn laatste internationale kampioenschap en vervolgens heeft de Grand Prix-ruiter zich toegelegd op het jureren. Vanaf 2021 is Rothenberger driesterrenjurylid tot en met Grand Prix-niveau.

Veel ervaring

Bart Bax kent bekendheid als trainer, is sinds 2017 ook KWPN-inspecteur en jureert tot en met nationaal Zware Tour-niveau. Met de Focus-zoon Krawall reed Bart Grand Prix tot op wereldbekerniveau, met Orion (v.TCN Partout) werd hij uitgezonden naar het WK in Verden. In het verleden was Bax onder meer verantwoordelijk voor de opleiding van de KWPN-hengsten Olivi (v.UB 40) en diens zoon Universeel.

Grote staat van dienst

Eva Möller heeft een grote staat van dienst en is zeker niet onbekend met de Pavo Cup. In 2018 won ze de reservetitel met de Apache-zoon Jovian, een van de talenten die via de Pavo Cup en het WK voor Jonge Dressuurpaarden is doorgegroeid naar de topsport. In 2014 was Eva al eens als gastruiter betrokken bij de Pavo Cup, destijds gaf ze onder meer de KWPN-hengst Eye Catcher een 10 voor het overrijden. Samen met haar man runt ze in Duitsland Helgstrand Germany. Op het WK voor Jonge Dressuurpaarden reed ze de afgelopen 10 jaar zes medailles bij elkaar, waarvan drie gouden.

Bezoek de KWPN Kampioenschappen

Van 3 tot en met 6 augustus vinden de KWPN Kampioenschappen plaats in Ermelo. De KWPN Kampioenschappen vormen het erepodium van de Nederlandse sportpaardenfokkerij. Donderdag 4 augustus vindt de halve finale van de Pavo Cup plaats. Naast de Pavo Cup is op vrijdag de fokkerijdag, met onder meer ruimte voor de Nationale Merrie- en Veulenkeuring en de verkiezing van de Fokker van het Jaar. Zaterdag 6 augustus strijden de beste jonge dressuurpaarden van Nederland in de finale van de Pavo Cup. Zaterdag 13 augustus is de Nationale Tuigpaardendag en de Blom Cup is in de laatste week van augustus.

Bron KWPN