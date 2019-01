Kaiser Milton niet beschikbaar voor fokkerij vanwege rechtsgeschil

In 2017 kocht Klosterhof Medingen de kampioen van de Trakhener hengstenkeuring voor 230.000 euro aan. Bij aankomst bij zijn nieuwe eigenaren bleek de hengst kreupel en de hartafwijking ernstiger dan vooraf gemeld. Doordat de rechtszaak nog loopt, wordt Kaiser Milton (v. Millennium) aankomend seizoen niet aangeboden voor de dekdienst.

In oktober 2018 kwam de zaak tussen koper Burkhard Wahler en het Trakehner Verband voor het eerst voor de rechter. Toen de zaak voor de rechter kwam had Wahler het paard nog niet betaald omdat het volgens hem kreupel was bij aankomst. Ook is volgens Wahler uit onderzoek gebleken dat alle vier de hartkleppen van Kaiser Milton niet goed sluiten. Om deze redenen wil Wahler de koop ontbinden, het Trakhener Verband wil de hengst op hun beurt niet terugnemen.

Wahler krijgt geen gelijk

In oktober kwam de rechter niet met een uitspraak, deze deed hij later in november 2018. De rechter oordeelde dat Wahler alle kosten, bijna 400.000 euro, op zich moet nemen omdat hij de verkopende partij niet om aanvullende prestaties heeft gevraagd. Wahler ging tegen deze uitspraak in beroep.

Bekijk hieronder het bericht dat Klosterhof Medingen plaatste op hun Facebookpagina.

Bron: Horses.nl/Klosterhof Medingen