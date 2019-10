Kalfsbeek Bokaal verkeerd uitgereikt – Live Dream echte winnaar

Grote verwarring bij de aanlegtest voor driejarigen georganiseerd door fokvereniging VWF. Bij Manege de Prinsenstad werd gestreden om de Kalfsbeek Bokaal, die na beoordeling door de jury en het overrijden door gastruiter Philip Hess uiteindelijk voor voshengst Live Dream (v. Desperado) met Ingrid Malan was. In eerste instantie was Mon Desir (v. Millennium) onder het zadel van Dinja van Liere als winnaar aangemerkt, maar deze hengst kon reglementair niet meedoen, zo bleek later.

De verwarring ontstond omdat in de regels is aangegeven dat goedgekeurde of “hengsten die in het goedkeuringstraject zitten van een erkend warmbloedrijpaardenstamboek” zijn uitgesloten van deelname. Mon Desir is aangewezen, maar niet daadwerkelijk bezig met een verrichtingsonderzoek. De organisatie laat weten: “Goedgekeurde en aangewezen hengsten die nog in het goedkeuringstraject zitten, hebben al een podium en door de keuring al een voorsprong op de andere paarden…” Ook onstaat het risico “dat de hengstenkeuring wordt overgedaan waardoor andere fokkers met hun producten niet in beeld komen.”

Desperado, Briar en Everdale

De voshengst Live Dream (Desperado x Diamond Hit x Apollonios) van geregistreerde Ad Valk en fokker D.H. van Heerde uit Epe werd dus uiteindelijk de winnaar. De zeer goed stappende hengst werd voorgesteld door Ingrid Malan. “Live Dream is een hoogbenig, langgelijnd paard die drie zeer goede gangen heeft”, aldus de jury. Het jurycorps bestond uit Ton de Kok en Philipp Hess, die de drie finalisten overreed.

De tweede plaats in de finale was voor de imponerende, sensibele Briar x Westpoint merrie Lafhira met Franka Loos in het zadel, Lafhira is in eigendom van Antoinette Zandstra en is gefokt door Sjaak van der Lei. De merrie is drachtig van Escamillo. Lafhira gaf een hele fijne verbinding naar de hand toe, een stoer paard met een prachtig front.

De derde plaats was voor de donkerbruine ruin Lucky Star (Everdale x Sonique) met Charlotte Fry van eigenaar Gert Jan van Olst en fokker P.M. Both. Een paard met een heel mooi model en een zeer goede galop.

Bron: Persbericht VWF / Horses.nl