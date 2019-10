Kampioen Marc-Peter Spahn: ‘Heb me vannacht wel paar keer omgedraaid’

Nadat hij gisteren als tweede uit de kwalificatie kwam, pakte Marc-Peter Spahn met stamboekhengst Elias 494 (v. Jorn 430)vandaag de Europese titel in de kür op muziek met 74,792 %. Patricia Mannaerts met Doeke fan Beritsum (v. Olgert 455) werd tweede met 71,458%, derde was Angelika Brück met Rooske fan de Kromme Jelte in 69,375%.

Gisteren won Patricia Mannaerts de kwalificatie van de zware tour en dat kostte Spahn wel enige hoofdbrekens, zo vertelde hij aan Friesian.tv: “Het was echt een heel spannende wedstrijd, gisteren kwam ik tevreden de ring uit maar ging Patricia er toch overheen. Dus vannacht heb ik me wel omgedraaid en gedacht: ‘Hoe ga ik dat regelen?’ Elias had er hele fijne stukken bijzitten vandaag, een paar kleine foutjes, maar ik ben super tevreden met hoe hij vandaag gelopen heeft. En super blij dat ik Europees kampioen ben geworden!”

Patricia Mannaerts wint Lichte Tour

Mannaerts won wel het kampioenschap in de Lichte Tour, met Jelle fan’e San Ieren (v. Beart 411) reed ze naar 70,5%. Marsja Dijkman werd tweede met MGPNGP Geke van ‘e Beijemastate (v. Beart 411), de derde plaats was voor Hennie Roffel en Douwe van R. Spahn reed in de kwalificatie van de LT naar de hoogste score, maar bracht Jeroen Pol vandaag niet aan de start in de finale.

Amber den Heijer kampioen in ZZ-Zwaar

Amber den Heyer reed met 71% naar het kampioenschap in het ZZ-Zwaar, in het zadel van Kop Janssen Johnny Cash (v. Tsjalle 454). Judith Pietersen werd tweede met Limited Edition (v. Uldrik 457), Debby de Graaf derde met Kai Galloper (v. Uldrik 457).

Bron: Horses.nl