Kampioenen hippiade pony’s L-dressuur bekend

Jessica Nesselaar, Yelin Kayalar, Nicole Kimenai, Fem van den Hurk, Jemaine Hendrick en Senna van de Gevel zijn de KNHS-dressuurkampioenen bij de pony's in de klassen L1 en L2. Ze werden gehuldigd op 'MedalPlaza', met podium en kinderbubbels. Uit handen van Jesse Drent en KNHS-directeur Theo Fledderus ontvingen de kampioenen hun welverdiende medaille, rozet, staatsiedeken en natuurlijk een luid applaus van vrienden, familie en alle aanwezigen in het publiek.

L1 cat. A/B: titel voor Jessica Nesselaar

Het was voor Jessica Nesselaar en haar pony Caehen Deano hun laatste wedstrijd samen. Hun wedstrijdcarriere samen wist Jessica op spectaculaire wijze af te sluiten door de kampioenschapstitel te pakken in de klasse L1 cat. A/B. Jessica vertelt lachend: ‘Na vijf jaar begin ik nu wel een beetje te groot voor hem te worden. Gelukkig mag hij wel blijven.’ Moeder vult aan: ‘Jessica zei zelf dat als hij weg zou gaan, dat ze nooit meer blij zou worden. Dus blijft hij gezellig bij ons op stal staan. Caehen Deano is wel een beetje ondeugende pony. Hij moet altijd ‘iets geks’ doen zoals rennen of ineens stilstaan, maar vandaag was hij gelukkig erg braaf.’

Dressuur klasse L1 cat. AB Harcour Prijs

1. Jessica Nesselaar (Garderreentjes, Garderen) – Caehen Deano, 69,111%

2. Fardou Bosma (Drakoruters, Drachtstercompagnie) – Skittle, 67,889%

3. Pippa den Toom (Bosruiters, Den Ham) – Heidepeel`s Natalja, 66,389%

L1 cat. C: Heidepeel’s Constantijn nu kampioen met Yellin Kayalar

De zevenjarige Heidepeel’s Constantijn werd voor de zesde keer kampioen in Ermelo. Dit keer met Yelin Kayalar, die de top-pony overnam van Gwendolyn Krieger. “Ik had in de proef wel een paar foutjes, maar ben gewoon door blijven rijden’”, vertelt Yelin. “Ik wil door naar het Z2. Heidepeel’s Constantijn is een hele bijzondere pony, hij is mooi, is heel goed en heeft mooie bewegingen. Constatijn heeft al Z2 gelopen met Gwendolyn Krieger. Ik krijg les van haar moeder Erica Krieger.” De C-pony stond zijn mannetje al tussen de D-pony’s in het jonge dressuurponykampioenschap en behaalde al veel titels.

Dressuur klasse L1 cat. C Harcour prijs

1. Yelin Kayalar (Reggeruiters, Hof van Twente) – Heidepeel’s Constantijn, 68,111%

2. Sophie van Rooij (St Jan Merselo, Merselo) – Willow Tree Garwyn, 66,444%

3. Sofie van Rooij (St. Jacobus, Den Dungen) – Pablo R, 65,722%

L1 cat. D/E: titel voor Nicole Kimenai

In de klasse L1 cat. D/E werd Nicole Kimenai met haar pony Tongerenhof Cullinan gehuldigd als kampioen. De pas vierjarige pony heeft ze pas een jaar onder het zadel. Nicole: ‘Dit is ons eerste kampioenschap samen en ik vind het heel speciaal dat we hier gelijk hebben gewonnen. Het afgelopen jaar heb ik hem zelf opgeleid en ik vind het super leuk dat we al zover zijn gekomen.’

Dressuur klasse L1 cat. DE

1. Nicole Kimenai (Edele Hoefjes Klein-Dongen-Vaart, Dongen) – Tongerenhof Cullinan, 74,389%

2. Nina van Rooij (St. Jacobus, Den Dungen) – Nando III, 72,556%

3. Naita van der Velden (Pikeurtjes, Gemonde) – Make Me Proud, 70,722%

L2 cat. A/B: Fem van den Hurk gehuldigd als kampioen

Voor dressuurkampioene Fem van den Hurk kwam de overwinning in de klasse L2 cat. A/B erg onverwacht. Ze vertelt: ‘Normaal kan mijn pony Prins Beatle wel wat sloom zijn, maar gelukkig was hij vandaag erg voorwaarts. Ik rijd hem nu twee jaar en hij is soms wat ondeugend maar ook vooral heel lief. Vorig jaar werden we nog reservekamioen en nu dit jaar kampioen, dat is toch wel heel gaaf.’

Dressuur klasse L2 cat. A/B:

Fem van den Hurk (Pikeurtjes, Gemonde) – Prins Beatle, 68,222%

Leah van den Top (Voorwaarts, Essen) – Maartje, 65,389%

3. Julia van Erp (Kleine Heemskinderen) – Silver Toy, 65,000%

L2 cat. C: Winst voor Jemaine Hendrick

Kampioene Jemaine Hendrick liet de feestbubbels op het podium flink knallen. Samen met haar pony Marieton’s Vivaldie liet ze een uitstekende proef zien die haar de overwinning in de klasse L2 cat. C opleverde. Jemaine vertelt: ‘Ik vind het echt heel gaaf om hier te mogen staan. Maar ook wel een beetje spannend, omdat het mijn eerste keer dat ik op de Hippiade mee rijd. Mijn proef ging erg fijn, terwijl het losrijden eigenlijk niet helemaal lekker ging. De sterke punten van mijn punten zijn de middendraf en het wijken.’

Dressuur klasse L2 cat. C

Jemaine Hendrick (Cowboys Berlicum, Berlicum) – Marieton’s Vivaldie, 68,500% Sophie van Norel (W.E.T., Epe) – Romantic Melle, 68,500% Jessica van Noort (Taxandria, Diessen) – Vick, 67,056%

L2 cat. D/E: Kampioen Senna van de Gevel dolgelukkig

‘Ik had hier nooit over kunnen dromen, ik ben echt zo blij!, vertelt de kersvers kampioene Senna van de Gevel. Met haar pas vijfjarige pony Davinci schreef ze vandaag de klasse L2 cat. D/E op haar naam. Senna: ‘Hij liep vandaag heel constant door de proef, zo fijn. Normaal wil hij tijdens een wedstrijd wel eens wat brullen, aangezien hij ook een dekhengst is, maar vandaag was hij heel braaf. Ik ga hem nu klaar maken voor de volgende klasse en hopelijk staan we hier volgend jaar dan weer.’

Dressuur klasse L2 cat. DE

1. Senna van de Gevel (Klavertje Vier, Tilburg) – Davinci, 70,000%

2. Yasmin Westerink (Heuvelruiters, Wezep) – Coelenhage’s Happy Hour, 69,389%

3. Imme Schraag (Kleppertjes, Texel) – Leuns Veld’s Cassini, 68,611%

