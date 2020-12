Kampioenenbal van 2020

Ondanks de coronapandemie die de wereld in zijn greep houdt, werden er ook dit jaar verschillende internationale, Nederlandse en KNHS kampioenschappen verreden. De lijst is helaas niet zo lang als misschien de bedoeling was geweest, maar ook dit jaar vormen deze paardensport toppers een mooi geheel.

Internationale kampioenschappen werden er dit jaar nauwelijks verreden. Alleen voor de dressuurjeugd en voor enkele disciplines in het mennen waren er medailles te verdienen.

Succesvol

De Nederlandse dressuurjeugd was deze zomer uitermate succesvol op het Europees kampioenschap in Hongarije. Voor de vierspanmenners was er succes in de wereldbekerfinale in Bordeaux (Fra) en de Nederlandse enkelspannen waren eind oktober oppermachtig in het Franse Pau.

Bekijk hier alle medaillewinnaars van afgelopen jaar.

Bron: KNHS