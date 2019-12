Kampioenshengst For Final naar Therese Nilshagen

De Oldenburger kampioenshengst bij de zesjarigen, For Final (For Romance I x Dimaggio), gaat verder onder het zadel van Therese Nilshagen. Dat meldt de website Eurodressage.com. De afgelopen twee jaar werd de hengst gereden door Stella Charlott Rot. De combinatie werd deze zomer kampioen en vorig jaar reservekampioen.

Nilshagen laat Eurodressage weten dat zij de teugels overneemt omdat de eigenaren, de Zwitserse familie Wespe van stoeterij Lodbergen, het liefst hebben dat de eigen ruiters hun paarden rijden. Nilshagen is stalamazone van deze stoeterij, die in Duitsland gevestigd is.

For Final is naast Oldenburgs ook Hannoveraans goedgekeurd.

Bron: Eurodressage.com / Horses.nl