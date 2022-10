Karen Nijvelt tweede in GPS Le Mans

Met Elysias (v. Jazz) is Karen Nijvelt tweede geworden in de 3* Grand Prix Spécial op het CDI van Le Mans. Nijvelt reed naar een gemiddelde score van 69,213% bij de vijf juryleden. De overwinning ging met overmacht en unaniem naar Matthias Alexander Rath met Destacado FRH (v. Desperados).

In de Lichte Tour was er vanochtend een derde plaats voor Amber de Groot en Homemade (v. Hexagons Louisville). Het duo scoorde 72,695%. De winst in deze rubriek ging naar de Belgische Brecht D Hoore met W-Horseland Inverness (v. Everdale).

Bron: Horses.nl