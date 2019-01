Kasey Perry-Glass verslaat Laura Graves in Grand Prix

De Grand Prix voor de tweede wereldbekerkwalificatie op het Global Dressage Festival in Wellington kende een verrassende winnaar. Kasey Perry-Glass wist met Goerklintgaards Dublet de Amerikaanse hegemonie van Laura Graves en haar Verdades (v. Florett As) te doorbreken. Het werd gisteren wel een nipte overwinning voor Perry, het verschil met Graves was nog geen procent.