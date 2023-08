Kasprzak wint ook kür op muziek Ermelo

Naast het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden vindt in Ermelo ook een CDI3* toernooi plaats. Nadat de Deense Anna Kasprzak vanmiddag eerst haar Danciero naar het kampioenschap bij de zevenjarigen stuurde, reed ze ook nog een kür op muziek met de 13-jarige Addict de Massa (v. San Amour). Dat resulteerde in een totaalscore van 76.98% en de winst. De Spanjaard Juan Antonio Jimenez Cobo werd met Quatar (v. Quantensprung) tweede (75,285%)

Ook vandaag zitten de weersomstandigheden niet mee in Ermelo, veel combinaties moeten in de stromende regen hun proeven rijden. Als extra handicap kwam er ook nog een grote stroomstoring op het terrein bij, waardoor de kür op muziek een tijdje werd stilgelegd. Inmiddels werkt de zaak weer, ook het kampioenschap voor de zesjarige paarden kon op tijd beginnen, maar voor de laatste starter van de kür, de uiteindelijke winnares Kasprzak, was het even afwachten voordat ze haar stoere Rock-kür kon uitrijden.

Antonio Jimenez Cobo met Quatar (v. Quantensprung). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Feestje

“Ik ben helemaal in de war van alle emoties. Eerst goud in het WK en daarna weer focussen op deze proef en toen viel plots de stroom uit. Het is belangrijk om je te kunnen aanpassen aan veranderingen, dus dat hebben we vandaag gelijk getraind”, lacht de Deense amazone. “Dit is bovendien de eerste keer dat we deze kür rijden. Ik wilde heel graag een kür waarin ik plezier kan hebben en met deze muziek is het echt een feestje. En nu kunnen we écht feest gaan vieren! Ik ga terug naar Denemarken met een vuist in de lucht”, zegt de amazone trots.

Domien Michels met Intermezzo van het Meerdaalhof (v. I.P.S. Gribaldi). Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Liesbeth Geven

Beste Nederlandse in de kür op muziek was Liesbeth Geven met de tienjarige Iago (v. Dream Boy). Ze werden vierde achter Domien Michiels en Intermezzo van het Meerdaalhof (v. I.P.S. Gribaldi). Voor Geven en Iago – die een volle broer is van KWPN-hengst Jheronimus – was er een dik persoonlijk record van 74,265%.

Stroomuitval bij Nieuwenhuis

Tegen het einde van proef van Jeanine Nieuwenhuis met Jack Black WW (Hofrat x Vivaldi) viel helaas de stroom uit. Ze reed vakkundig de proef uit; het laatste stuk zonder muziek. Juryvoorzitter Maarten van der Heijden: “Jeanine pakte het laatste deel superknap op. De kür van Anna Kasprzak, die wat langer had moeten wachten, had een hoge moeilijkheidsgraad en haar paard voerde deze met veel gemak uit. Deze combinatie scoort in de piaffe en passage. Juan Antonio Jimenez Cobo reed met een vriendelijk beeld, fijne aanleuning en goede harmonie. Domien Michiels had een ontspannen proef met veel harmonie en een goede choreografie.”

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht