Katherine Bateson-Chandlers Alcazar na een jaar terug in ring en wint GP

Een jaar is de Contango-zoon Alcazar uit de running geweest, gisteren was hij onder zijn vaste amazone Katherine Bateson-Chandler weer terug in de wedstrijdring. Het paar vierde hun rentree in Wellington met de overwinning in de 3*-Grand Prix. "Misschien raar om te zeggen dat hij aanvoelt als mijn oude paar schoenen, maar dat doet hij wel. Hij had een lange pauze, dus ik veranderde mijn warming-up deze keer en hij gaf me het beste gevoel die ik in de ring met hem heb gehad", aldus Bateson.