Katherine Bateson-Chandlers KWPN’er Alcazar met pensioen

De achttienjarige Contango-zoon Alcazar gaat met sportief pensioen. Vanaf zijn negende jaar tot nu heeft het fokproduct van St. van Winden uit Pijnacker onder Katherine Bateson-Chandler succesvol in de dressuursport gelopen tot op Grand Prix-niveau. Op de website Eurodressage zegt Bateson-Chandler: "Soms komt er een ziel in je leven om het voor altijd te veranderen…. Lonzie zal dit altijd voor me zijn!"

Onder de naam Alonzo (‘Lonzie’) begon de Contango-zoon zijn carrière in Nederland, eerst met Christa Hogendoorn en daarna onder Jonna Schelstraete. Schelstraete reed het paard op het WK voor zesjarige paarden in Verden. Een jaar later, in 2012, werd Alcazar naar Amerika verkocht aan Jane Forbes Clark die hem aan Katherine Bateson-Chandler te rijden gaf.

Derde en vierde op laatste wedstrijd

Onder leiding van haar trainer Carl Hester debuteerde Bateson-Chandler met Lonzie in de Lichte Tour in Hartpury (2013). In Wellington 2015 was het Grand Prix-debuut van het paar. Enkele keren moest Lonzie zijn rentree in de wedstrijdring maken door een zware koliek-operatie en blessureleed. Dit voorjaar kwam Lonzie ook weer na een jaar pauze terug in de ring en liep twee CDI’s on Ocala. Op de laatste wedstrijd in mei werd het duo derde in de Grand Prix en vierde in de kür.

Bateson-Chandler en Lonzie kwamen 97 keer uit in de internationale Grand Prix in bijna tien jaar. Negen keer maakte het paar deel uit van het Amerikaanse team in Landenwedstrijden, onder meer in Aken.

Bron Eurodressage