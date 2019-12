Keano RS2 en Johnny Depp winnen halve finale Subli cup

De halve finale van de Subli Competitie voor Jonge Dressuurpaarden kende een sterk deelnemersveld en dat leverde een spannende strijd op in Harmelen. In de rubriek voor vierjarige paarden toonden Marieke van der Putten en de sierlijke hengst Keano RS2 (v. Governor) zich oppermachtig. Bij de vijfjarigen ging de winst nipt naar Renate van Uytert-Vliet met Johnny Depp (v. Bordeaux).

Voor deze halve finale hadden alleen de vijftien beste vier- en vijfjarige dressuurpaarden van het afgelopen selectieseizoen een uitnodiging ontvangen. De wedstrijd werd gejureerd door juryleden Pauline van Nispen-Knols en Bart Bax die zeer hoge punten kwijt konden aan de sterke combinaties.

‘Mijn beste proef tot nu toe’

De rubriek voor vierjarigen werd op naam geschreven van de talentvolle Keano RS2 die samen met amazone Marieke van der Putten al meerdere keren dit seizoen bovenaan eindigde. Met een overweldigende score van 88,2 waren ze ook nu de concurrentie te sterk af. Maar ook met haar tweede paard Kuvasz RS2 deed Van der Putten goede zaken. De combinatie werd derde. Femke De Laat eindigde met Kind Pleasure als derde.

De winnares toonde zich na afloop zeer tevreden: “Ik heb met Keano mijn beste proef tot nu toe gereden tijdens dit seizoen van de Subli Competitie. Ook vandaag liep hij weer mooi ontspannen en kon ik hem heel simpel door de proef heen sturen. Het galopgedeelte is altijd wel één van zijn sterkste punten, maar ook het halstrekken liet hij heel mooi ontspannen en op de juiste manier zien. Ik ga zeker met een goed gevoel naar de finale. Jumping Amsterdam is natuurlijk wel een heel andere ambiance, maar ik weet zeker dat hij het aankan. In een wedstrijdarena gaan bij hem altijd de oortjes erop en wordt hij eigenlijk alleen maar mooier. Verder was ik zeker ook heel blij met Kuvasz vandaag. Ik kan gewoon merken dat hij de afgelopen vier selectiewedstrijden heel erg is gegroeid. Toch is Keano voor nu net wat stabieler dus neem ik hem ook mee naar Amsterdam.”

Spannende strijd bij vijfjarigen

In de rubriek voor vijfjarige paarden lag de uitslag in de kop van het klassement zeer dicht bij elkaar. Het was Renate van Uytert-Vliet met Johnny Depp die met 0.2% verschil Vai Bruntink en Jatilinda (v. All at Once) achter zich hield. Maar ook Charlotte Fry reed zeer sterk met Jeroen Leatherdale G en maakte de top drie compleet. Winnares Renate van Uytert-Vliet was erg blij met haar overwinning maar ziet ook nog ruimte voor verbetering: “De proef liep niet helemaal vlekkeloos. De keertwending kan nog wat beter en het geheel mag allemaal nog iets strakker. Maar ik ben wel echt super blij dat ik met Johnny Depp weer naar Jumping Amsterdam mag om de titel die we vorig jaar bij de vierjarigen veroverden nu te verdedigen bij de vijfjarigen. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En tot die tijd gaan we nog werken aan het finetunen van de laatste dingen zodat we straks in de finale ons goed kunnen laten zien.”

Finalisten

De vijf finalisten per leeftijdsrubriek die op 23 januari tijdens Jumping Amsterdan zullen

strijden om de titel in het Subli Kampioenschap voor jonge dressuurpaarden zijn:

Vierjarigen

Marieke Van der Putten met Keano RS2

Femke De Laat met Kind Pleasure (v. Governor)

Vai Bruntink met Kilimanjaro (v. Bordeaux)

Dinja Van Liere met Key Largo (v. Toto Jr.)

Emma Van den Hooven met Severo (v. Sezuan)

Vijfjarigen

Renate Van Uytert-Vliet met Johnny Depp

Vai Bruntink met Jatilinda

Charlotte Fry met Jeroen Leatherdale G

Dinja Van Liere met Joop! Tc (v. Ravel)

Emmelie Scholtens met Joe

Uitslag halve finale Harmelen 14 december

Vierjarigen

1. Marieke Van der Putten, Keano RS2 (v.Governor-STR), 88,2

2. Femke De Laat, Kind Pleasure (v.Governor-STR), 85,4

3. Marieke Van der Putten, Kuvasz RS2 (v.Galmourdale), 85

Vijfjarigen

1. Renate Van Uytert- Vliet, Johnny Depp (v.Bordeaux) 85,4

2. Vai Bruntink, Jatilinda (v.All at Once), 85,2

3. Charlotte Fry, Jeroen Leatherdale G (v.Lord Leatherdale) 84,8

