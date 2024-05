Kebie Raaijmakers naar tweede plaats in juniorenkür Compiègne

In de kür op muziek voor junioren in het Franse Compiègne, is Kebie Raaijmakers met Kevita (v. Negro) tweede geworden. De Nederlandse reed naar een gemiddelde score van 72.885%. De winst in deze rubriek was voor de Britse Isla Sully met Vagabond de Massa (v. Rieto). Zij reed naar 75.220% en werd door de juryleden unaniem op de eerste plaats gezet.