Kebie Raaijmakers wint Junioren kür CDI Waregem

Kebie Raaijmakers heeft met 76,250% unaniem de kür op muziek voor junioren in Waregem gewonnen met Kevita (v. Negro). Voor Karen Nijvelt was er een tweede plaats in de GP kür en Linda Verwaal en Kate Jansen werden derde in hun rubrieken in Waregem deze zondag.

Raaijmakers won bij de junioren unaniem van de Belgische Liezel Everars met Vigo Gold NA (v. Vitalis) en Amber Hennes met Keuken Geens Allegro V/H Trichelhof (v. Apache).

Kate Jansen derde in pony-kür

bij de pony’s was er een mooie derde plaats voor Kate Jansen met Fs Mr. Magic (v. Fs Mr. Right), die daarmee Britt Kikkert-van der Linden en Maddy Dijkshoorn voorbleef. De ponykür werd gewonnen door de Zweedse Wilma Holmgren en Hb Dancing Daylight (v. Hb Daylight).

Karen Nijvelt en Linda Verwaal

In het CSI 3* concours in Waregem reed karen Nijvelt met Elysias (v. Jazz) naar de tweede plaats in de GP kür op muziek. Het duo scoorde 72m485%, de winst ging unaniem naar de Belgische Sam Verheyden met Kryptonite van de Performing (v. Detroit) met 74,155%. Linda Verwaal reed met Eros (v. Rhodium) naar een mooie derde plek in de Inter I Kür. Het duo scoorde 71,220%. De winst hier ging naar de Duitse Madeleine Plinke met Suri B (v. San Amour).

Bron: Horses.nl