Kelly Layne’s KWPN’er Udon P overleden

Kelly Layne's Grand Prix-paard Udon P (Hierarch x Uniform) is op negentienjarige leeftijd overleden. De KWPN'er leed al geruime tijd aan hartritmestoornissen, afgelopen woensdag werd hem dat fataal. De Australische amazone Layne stond met Udon onder meer op de shortlist voor de Olympische Spelen in Rio, maar door een blessure moest Layne hem terugtrekken.

Udon P werd gefokt door J.H. Prakken uit Makkinga. De zoon van Hierarch werd eerst uitgebracht door Chris von Martels voordat hij in 2013 bij de in Amerika wonende Kelly Layne kwam.

Hartritmestoornissen

Het paar was succesvol in de in de zware tour en bereidde zich voor om in het voorjaar van 2014 naar Europa te vertrekken als voorbereiding op de WEG in Caen. Zover kwam het echter niet toen bij Udon hartritmestoornissen werd vastgesteld.

Muziek met ‘hart’ als thema

In januari 2015 debuteerden Kelly Layne en Udon met een kür op muziek gemaakt door de Britse componist Gary Patterson om het herstel van het paard te vieren en de rentree in de internationale wedstrijdring. Layne reed de kür op de tonen van ‘If I Only Had a Heart’ uit de Wizard of Oz en Céline Dions ‘My heart Will Go On’ uit de film Titanic.

Shortlist Rio

Ook kwam het paar op de Australische shortlist voor de Olympische Spelen van Rio. Nu gooide een beenblessure roet in het eten. Layne reed haar laatste wedstrijden in Wellington in 2017. In 2019 gaf ze Udon af aan Anne Barrett die hem nog in de Lichte en Medium Tour uitbracht.

Bron Dressage News