Kenna Bakker: ‘Ik had direct al een speciaal gevoel bij Ginfonia’

Een kleine twee maanden geleden maakte Kenna Bakker haar debuut in het ZZ-Zwaar met de Oscar-dochter Ginfonia KB. Inmiddels heeft de amazone het startbewijs voor de Prix St. Georges al op zak én is ze zo goed als verzekerd van een startbewijs voor het Nederlands kampioenschap: op de Subtop-selectie in Harich een maand geleden veroverde ze de tweede plaats, vandaag deed ze daar in Emmeloord nog een schepje bovenop en won de selectie met 66,50%.

“Het doel voor vandaag was om de proef gecontroleerd en met veel harmonie door te kunnen rijden en daar ben ik in geslaagd”, vertelt Kenna Bakker enthousiast. “Ginfornia is een sensibel en heet paard en dat verneem ik ook regelmatig in de ring. Vandaag stond ze heel fijn aan de hulpen en als je dan ook nog wint, kun je natuurlijk niet anders dan heel trots zijn.”

Speciaal gevoel

De amazone, die is opgenomen in Mei Grand Prix Nei Grand Prix 2.0, kocht de merrie op 3,5-jarige leeftijd. “Daarvoor reed ik Binck in de Lichte Tour. Hij was best flegmatiek en daar moest ik altijd veel aan rijden. Toen ik bij Ginfornia ging kijken had ik direct een speciaal gevoel bij haar: ze was heel scherp en had een vriendelijke en fijne uitstraling. Alhoewel ik eigenlijk geen merrie wilde én op zoek was naar een paard groter dan 1,70 meter, ging ze toch met me mee naar huis.”

Scherp

De opleiding van de merrie verliep voorspoedig. “Ik heb alles zelf gedaan, zelfs het beleren. Normaal ben ik daar niet zo van, maar ze was direct zo braaf dat ik zoiets had van: ‘dat kan ik ook wel zelf’. Ik reed haar drie keer in de week en nam haar vaak mee naar het bos, ik ben er van overtuigd dat bosritjes heel goed zijn voor die scherpe paarden. Ze zien dat veel en worden er echt fijn van.”

Altijd bovenin

Op de wedstrijden liep de merrie altijd al bovenin mee. “Al vanaf het L2 scoorde ze vrijwel altijd boven de 70%. Ik ben een aantal keer Fries kampioen met haar geworden, afgelopen jaar nog in het ZZ-Licht. Op het Nederlands kampioenschap stonden we op de tweede plaats na de eerste proef, maar in de kür speelde de spanning haar wat parten en zijn we uiteindelijk op de negende plaats geëindigd.”

Harmonieus beeld

Bakker prijst haar zevenjarige merrie om haar fantastische drafreprise en haar fijne aanleuning. “Als jong paard had Ginfonia al een super stille aanleuning en dat heeft ze nog steeds. Daar scoren we ook echt op en ik hoor vaak dat het beeld zo harmonieus is.” Af en toe loopt ze in de proef nog tegen wat spanning aan. “Als er dan bijvoorbeeld iets rondom de ring gebeurd ontploft ze heel even. Ze blijft er dan niet in hangen, maar voor mijn gevoel is ze dan niet meer zo mooi los door haar lijf en voelt ze wat hectisch in de beweging.”

Droom

De amazone hoopt er op om haar Grand Prix-droom met Ginfornia te gaan verwezenlijken. “Nu ik zo’n geweldig paard heb wil ik er ook zo ver mogelijk mee komen. De Grand Prix is echt mijn droom en mede dankzij het MGPNGP lijkt dat haalbaar te zijn.”

Rood lint voor Floor Vos

De tweede plaats in het ZZ-Zwaar werd ingenomen door Floor Vos en haar Armani-zoon Fine-Tuned DFV, die met 66,29% dichtbij Bakker in de buurt kwam. “Wauw, Fine-Tuned wordt vandaag ‘gewoon even’ tweede in het ZZ-Zwaar tijdens de tweede selectie voor het NK. Heel fijn kunnen rijden en elke wedstrijd wordt hij beter”, schrijft de amazone op Facebook. Het witte lint ging naar Femke Beljon en Ciska II (v. Samba Hit II).

Bron: Horses.nl