Kenndale wint opnieuw NAF Dressuur Talent Berlicum: “Hem verkoop ik niet”

Onder het zadel van Nora van Houtem-Vos was de Everdale-zoon Kenndale wederom een maatje te groot voor de concurrentie. Hij won bij de vijfjarige dressuurpaarden op NAF Dressuur Talent Berlicum. Mara de Vries en Alex van Silfhout vormden de jury.

Van Houtem-Vos en Kenndale wonnen vorig jaar al NAF Dressuur Talent Berlicum bij de vierjarige paarden. Alex van Silfhout en Mara de Vries konden dit jaar 91 punten kwijt aan Kenndale, die daarmee een grote voorsprong wist op te bouwen. Ook gastruiter Dinja van Liere was zeer te spreken over de ruin, ze gaf hem de ultieme 100 punten.

‘Heel sympathiek paard’

Kenndale werd door Wim van Driel uit Loosbroek gefokt uit de Special D-dochter Amerette. Van Houtem-Vos kocht hem daar als 2,5-jarige. “Na de derde keer onder het zadel ben ik hem zelf gaan rijden en hij heeft nooit een pas verkeerd gezet. Zijn karakter en zijn werkwilligheid maken hem uniek. Elke dag wil hij er weer voor mij zijn en het is een heel sympathiek paard om mee te werken. Je hoeft maar één keer iets te proberen, dan snapt hij het en doet hij het. Daarbij vindt hij het werk altijd leuk, is hij heel braaf en heeft hij drie geweldige gangen; wat wil je nog meer? Er zit nog heel veel potentie in Kenndale en hij pakt het werk heel makkelijk op, hem verkoop ik niet.”

‘Geweldig gevoel’

De combinatie is opvallend succesvol op wedstrijden voor jonge dressuurpaarden, Kenndale kreeg al meerdere malen een 10 van de gastruiter. Vorige maand werd hij nog derde in de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam. “Ik was zesde in de halve finale, dus mocht eigenlijk net niet naar de finale. Door een afmelding werd ik op de dag zelf gebeld dat ik nog mee mocht rijden. Ik had hem net die week rust gegeven, de proef niet meer geoefend en me helemaal niet voorbereid. Op Jumping Amsterdam was hij er gewoon weer voor me. Kenndale geeft een geweldig gevoel onder het zadel. Hij heeft heel veel go, maar is toch goed te controleren. Dat Dinja hem een 10 gaf, is een goede bevestiging voor me dat ik op de goede weg ben” constateert Nora van Houtem-Vos.

Ultieme droom

Ook vandaag in Berlicum liep het volgens de amazone ontzettend goed. “Ik het begin vond hij het iets spannend, maar als ik eenmaal aan het rijden ben dan is het goed en is hij op zijn best. Hij laat me in de ring nooit in de steek en doet er altijd een schepje bovenop. Deze dubbele overwinning is iets om trots op te zijn, echt genieten. Ons doel voor dit jaar is om ons te richten op het WK voor Jonge Dressuurpaarden, in april is daarvoor de eerste selectie. Het is een ultieme droom om dat met een jong paard mee te mogen maken!”

Kintyre tweede

De Grand Galaxy Win-zoon Kintyre kreeg tevens 100 punten bij het overrijden, waarmee zijn puntentotaal op 184 kwam. Deze schimmel is een zoon van de Pion-dochter Nudaula, die al drie Grand Prix paarden bracht. Ook Kintyre, die vandaag werd voorgesteld door Annika Roodhart, lijkt uit het juiste hout gesneden te zijn. De ruin werd als driejarige aangewezen bij het KWPN, daarna werd hij door een Schotse eigenaar aangekocht voor Roodhart en geruind. Dit was een prachtige rentree voor de amazone, die een aantal maanden aan de kant stond door een gebroken rug. Sinds drie maanden zit ze in het zadel van Kintyre en vandaag maakte ze een succesvolle rentree in de wedstrijdsport.

Derde plaats voor Kings-Dream WH

Derde werd met 82 en 80 punten eveneens een zoon van Everdale: Kings-Dream WH (mv.Gribaldi). Dit talent heeft tevens een halfbroer die Grand Prix loopt. De zwarte ruin won vorig jaar ook al een wedstrijd voor jonge dressuurpaarden. Kings-Dream WH verscheen vanochtend als eerste in de baan onder het zadel van Brecht D’Hoore. Hij en Dominique D’Hoore rijden meerdere paarden voor de eigenaren van Kings-Dream WH uit Zuid-Korea. Ze leiden ze op naar een hoger niveau, waarna de paarden naar Azië vertrekken.

Morgen zijn de vierjarige paarden aan de beurt bij NAF Dressuur Talent Berlicum.

Uitslag

