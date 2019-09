Kentucky en Jatilinda naar winst in Subli competitie Tolbert

In Tolbert bij de Subli competitiewedstrijd voor Jonge Dressuurpaarden was Glock-ruiter Riccardo Sanavio goed op dreef. Met Glock’s Kentucky (v. Glock's Toto Jr) en Glock’s Kaj werd hij eerste én tweede bij de vierjarige paarden. Vai Bruntik ging er met Jatilinda (v. All at once) bij de vijfjarigen met de winst vandoor. Ook daar was Sanavio tweede, met Syrakus (v. Sezuan).

Juryleden Dirk de Haas en Thea Vermunt, die bij de vierjarige paarden jureerden, waren onder de indruk van Sanavio. Vermunt legt uit: “In deze rubriek zaten paarden van een enorm hoge kwaliteit. De vos Glock’s Kentucky werd mooi aan elkaar gereden en was eigenlijk gewoon een heel compleet paard, daarom hebben we hem bovenaan geplaatst.

Glock’s Kaj is een wat grootramiger paard met royalere bewegingen maar wij vonden alleen dat hij iets boven zijn tempo werd gereden. Maar beide paarden zijn al mooi voor elkaar in basisopleiding. We vonden sowieso dat de groep vierjarige paarden zich al erg netjes gedroegen voor hun jonge leeftijd. Ook Wencke van Dijk liet met haar paard Keisha B (v. Geniaal) een nette constante proef zien. De amazone moest als één van de eerste combinaties de ring in en zette direct een hoog niveau neer.”

Vijfjarige paarden: ‘goed in balans’

De deelnemers in de rubriek voor vijfjarigen werden beoordeeld door juryleden Sarina Mayr en Gotien Sipsma. Die laatste vertelt: “We hebben enkele zeer nette en correct gereden paarden in de ring gezien. De uitblinker van de groep was absoluut Vai Bruntink met Jatilinda. Zij stelde haar paard heel fijn voor met een mooie stabiele aanleuning en liet drie goede gangen zien. Ook bleef Jatilinda mooi bovenin lopen en die proef hebben we dan ook beloond met 82,4 punten”.

Sipsma vervolgt: “Eigenlijk alle paarden in de kopgroep lieten zien zeer getalenteerd te zijn. We kijken bij vijfjarige paarden vooral of ze mooi gedragen zijn, goed in balans en op eigen benen kunnen lopen en een nette correcte aanleuning laten zien. Ook de ruimte, regelmaat en takt van de bewegingen is belangrijk. En we kunnen zeker stellen dat het bij de combinaties die bovenaan zijn geëindigd prima in orde was.”

Uitslag vierjarigen

1. Riccardo Sanavio – Glock’s Kentucky (v. Toto jr.)

2. Riccardo Sanavio – Glock’s Kaj (v. Toto jr.) 82,4

3. Wenke van Dijk – – Keisha B (v. Geniaal) 80,4

Uitslag vijfjarigen

1. Vai Bruntink – Jatilinda (v. All at Once) 82,4

2. Riccardo Sanavio – Syrakus (v. Sezuan) 79,8

3. Nicky Snijder – Jongleur sth (v. Expression) 77,4

Bron: Persbericht / Horses.nl