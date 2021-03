Kevin Kohmann gaat verder als Amerikaan

De in Hamburg geboren dressuurruiter Kevin Kohmann gaat voor Amerika uitkomen. Enkele dagen voordat hij gisteren Duitsland aan de overwinning hielp in de Nations Cup, werd hij Amerikaans staatsburger. De 32-jarge Kohmann is als trainer en ruiter verbonden aan Terri en Devon Kane’s Diamante Farms in Wellington. Met de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) is hij in de Lichte Tour zeer succesvol.

Kevin Kohmann vertrok in 2007 naar Amerika. In Duitsland was hij als jeugdruiter succesvol, hij won onder meer de regionale kampioenschappen bij de pony’s. Kohmann werkte en trainde in Amerika onder andere bij Oded Shimoni. In 2014 werd Kohmann stalruiter bij Diamante Farms in Wellington. Hij ontwikkelde zich daar ook als trainer en kreeg bekendheid als coach van de Amerikaanse U25 reserve kampioene Natalie Pai.

‘Five Star heeft me nog niet teleurgesteld’

Afgelopen november kreeg Kohmann Five Star te rijden. De elfjarige hengst van Amazing Star, die onder Kirsten Brouwer zilver won op het WK in Verden, was via Andreas Helgstrand in Amerikaans/Russische handen van Olga Ozerova-Hartsock gekomen. Kevin Kohmann heeft Five Star nu internationaal twaalf keer in de Lichte Tour gestart, het paar werd tien keer eerste en twee keer tweede. Daar voegden ze afgelopen nacht nog de Nations Cup zege aan toe. Kohmann zei in de persconferentie over de hengst: “Five Star heeft me het hele seizoen nog niet teleurgesteld. Gisteren was zijn hoogste score in de Prix St. Georges (eerste onderdeel van de Nations Cup, red.)!”

Bron Dressage News/Persbericht AGDF Wellington/Horses.nl