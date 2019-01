Kiefferhof’s Imperius wint Prix St. Georges K+K Cup

Als eerste starter in de Prix St. Georges voor zeven- tot en met negenjarige dressuurpaarden zette Annabel Frenzen met de Rheinlander-hengst Kiefferhof's Imperius (Imperio x Florestan I) direct de winnende score neer. Met 73,171% bleef ze nipt voor op de succesvolle Dorothee Schneider, die voormalig Bundeschampionate-winnaar Smirnoff (Sir Donnerhall I x Florencio) zadelde.

Kiefferhof’s Imperius imponeerde onder Annabel Frenzen met zijn stabiele aanleuning en graad van africhting. De hengst liep net als leeftijdsgenoot Smirnoff een constante proef. Smirnoff vormt pas korte tijd een combinatie met Schneider, in 2015 werd hij op vijfjarige leeftijd Bundeskampioen onder het zadel van Manuel Bammel.

Debuut Morricone

De nummer drie van de Prix St. Georges, Nymphenburgs First Choice (Fidertanz I x De Niro), nam in 2016 deel aan de finale van het Bundeschampionat. Ann-Christin Wienkamp reed hem vrijdagmiddag met 72,602% naar plaats drie. De zevenjarige voormalig Oldenburger kampioenshenst Morricone (Millennium x Rubin Royal) eindigde onder Lena Waldmann op plaats vier, net voor Ingrid Klimke met Bluetooth OLD (Bordeaux x Riccione).

Bron: St. Georg/Horses.nl