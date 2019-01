Kijkje in de keuken bij team Glock trekt volle zaal

Zo'n 650 man kwam er vandaag af op het KNHS Trainersseminar met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Nicole Werner. Team Glock legde met presentaties van paarden van verschillende leeftijden en opleidingsniveau's uit hoe zij te werk gaan en het publiek kon via een smartphone vragen stellen die direct werden behandeld. Eén van de hoogtepunten vormde het optreden van de zevenjarige Glock's Total US (v. Totilas) onder het zadel van Edward Gal.

Total US was niet het enige paard (en ook niet de enige hengst) dat in de baan kwam. Ook de vierjarige hengst Taminiau (v. Toto jr) met Riccardo Sanavio, de zevenjarige hengst Trafalgar (v. Totilas) met Hans Peter Minderhoud, de zesjarige Jack (v. Jack Sparrow) met Riccardo Sannavio, de zevenjarige Holiday (v. Dream Boy) met Gerdine Maree (leerlinge van Minderhoud), de elfjarige hengst Don Bravour (v. Painted Black) met Geert Jan Raateland (leerling van Werner) en de vijftienjarige Zanardi (v. Rubels) met Hans Peter Minderhoud verschenen in de baan. Zo liet Team Glock zien hoe zij de training van de paarden opbouwen en waar zij in de verschillende opleidingsstadia mee bezig zijn.

Extreem talentvolle paarden

De gemiddelde ruiter heeft in veel gevallen niet de beschikking over paarden van dergelijke kwaliteit, maar juist daarom vond Werner de afsluiting met Zanardi een mooie. “Zo kunnen we laten zien dat een paard met iets minder aanleg en misschien niet de grootste gangen toch ook heel ver kan komen.”

Gevarieerde vragen

De vragen varieerden enorm. Van inhoudelijke trainingsvragen tot vragen over waarom er met bandages werd gereden.

Bekijk hier een impressie van de voorstelling van Total US. Een paard dat wel eens als ‘onnatuurlijk bewegend’ werd beschreven. Edward Gal hield het liever op bovennatuurlijk.

Lees aankomende woensdag een uitgebreid verslag van het KNHS Trainersseminar in De Paardenkrant

Bron: Horses.nl