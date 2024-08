Dressuuramazone Dinja van Liere zit samen met haar broer Joeri vanavond bij Dione de Graaf in het programma Studio Parijs op NPO1. Van Liere reed vandaag zeer knap naar de vierde plaats in de individuele finale van de dressuur, de kür op muziek. Broer Joeri zal gaan deelnemen aan het paralympisch toernooi in Parijs.

Studio Parijs is vanaf 22:30 vanavond te zien op NPO1 of via de livestream.

Bron: NPO / Horses.nl