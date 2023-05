Kijktip: Juryvooroordeel besproken in nieuwe uitzending HorsesTV

De nieuwste aflevering van HorsesTV, die vanaf nu te bekijken is, gaat over het juryvooroordeel ('judging bias') in de dressuursport. Presentator Dirk Willem Rosie spreekt met dr. Inga Wolframm over haar onderzoek van al meer dan tien jaar geleden waarin zij het juryvooroordeel aantoonde. En bevraagt vervolgens internationaal jurylid Eddy de Wolff van Westerrode of, en zo ja wat, er in de tien jaar daarna veranderd is in de dressuurjurering. Gerard Arkema, manager wedstrijdsport bij de KNHS, vertelt verder over hoe het juryvooroordeel ter sprake komt in de juryopleiding. Tevens praten de tafelgasten over hoe er in de toekomst nog verder gewerkt kan worden aan het uitbannen van het juryvooroordeel in de dressuursport.