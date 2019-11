Kijktip: Opgezadeld met Britt vanavond 20.30

In de nieuwe tv-serie Opgezadeld met Britt neemt Britt Dekker de kijkers mee in haar enerverende leven. Vanavond is de eerste aflevering en deze is in de vorm van een documentaire gemaakt door Annette van Trigt die ook verantwoordelijk was voor The Story of Totilas.

Vanavond om 20.30 is de eerste aflevering te zien op SBS6. Het leven van Dekker is allesbehalve gewoontjes en dat zal ook in de tv-serie te zien zijn. Zoals de zender Dekker zelf beschrijft: “Britt is recht voor zijn raap, ontwapenend ėn chaotisch. Maar in de serie is ook te zien dat ze een heel andere kant heeft. Britt is een serieuze sportvrouw met veel ambitie.” In de eerste aflevering laat Britt de kijker zien hoe ze traint voor de Hippiade en daarnaast laat van Trigt zien hoe Dekker probeert haar andere verplichtingen voor bijvoorbeeld haar YouTube-kanaal en haar sociale leven na te komen.

Bron: SBS6/Horses.nl