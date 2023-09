Kijktip: Voorbeschouwing EK dressuur

Het is bijna zover: het EK dressuur en paradressuur gaat van start. Morgen, dinsdag 5 september, start het evenement in het Duitse Riesenbeck met de paradressuur. De dag daarna rijden ook de dressuurruiters hun eerste proef, de Grand Prix. HorsesTV maakte een voorbeschouwing over het EK dressuur met in de studio bondscoach Alex van Silfhout en dressuuramazone Lynne Maas, die in eerste instantie geselecteerd was voor het team maar helaas toch niet mee rijdt vanwege een lichte blessure van haar paard Electra. Ze bespreken de kansen en de concurrentie en doen een gooi naar de individuele winnaar. Maar het gaat niet alleen over het EK, ze bespreken namelijk ook hoe de top van de Nederlandse dressuur verbreed kan worden.