Kijktip: Voorbeschouwingen EK’s met Jos Lansink, Maikel van der Vleuten, Alex van Silfhout en Lynne Maas

De Europese kampioenschappen springen en dressuur staan voor de deur! Het EK springen wordt van 30 augustus tot en met 3 september verreden in het Italiaanse Milaan en het EK dressuur vindt daarna plaats van 6 tot en met 10 september in het Duitse Riesenbeck. Hoe hebben de bondscoaches hun selectie bepaald voor deze kampioenschappen? Wat zijn de kansen voor Nederland en hoe staat het met de concurrentie? Je ziet het in de twee voorbeschouwingen van HorsesTV, de eerste over het springen met bondscoach Jos Lansink en teamruiter Maikel van der Vleuten en de tweede over de dressuur met bondscoach Alex van Silfhout en teamamazone Lynne Maas.

In de eerste van de twee HorsesTV-voorbeschouwingen blikken bondscoach springen Jos Lansink en EK-teamruiter Maikel van der Vleuten samen met presentator Mirjam Hommes vooruit naar het EK springen in Milaan, waar verder ook Willem Greve, Harrie Smolders, Jur Vrieling en Kars Bonhof voor Nederland in de ring verschijnen. In de uitzending vertelt Jos Lansink hoe hij dit team tot stand bracht, hoe de voorbereidingen richting Milaan verlopen, hoe het EK opgebouwd is en wat zijn strategie is. Teamruiter Maikel van der Vleuten vertelt over zijn weg naar het EK met O’Bailey vh Brouwershof en of hij – als ervaren teamlid – nog steeds spanning voor een kampioenschap heeft. Samen werpen Lansink en Van der Vleuten een blik op de concurrentie en op de kansen van het Nederlandse springteam.

EK dressuur

Na het EK springen volgt vanaf 6 september al snel het EK dressuur in Riesenbeck. Presentator Mirjam Hommes bevraagt in de tweede HorsesTV-voorbeschouwing bondscoach Alex van Silfhout over de keuze voor zijn team, dat bestaat uit Dinja van Liere, Lynne Maas, Emmelie Scholtens en Thamar Zweistra en reserve Marlies van Baalen. Ook Lynne Maas zit bij HorsesTV aan tafel en vertelt over de weg die zij aflegde met haar topper Electra. Van Silfhout en Maas leggen ook uit hoe omgegaan wordt met blessures bij paard of ruiter en voor welke plek op het EK het Nederlandse dressuurteam gaat vechten. Ze bespreken de concurrentie en doen een voorzichtige voorspelling naar de individuele winnaar.