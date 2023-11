Kim Noordijk wint met Joep haar Grand Prix debuut op Indoor Oosteind

Op Indoor Oosteind staat het eerste weekend van november steevast in het teken van de dressuur, waaraan dit jaar voor het eerst de Subtop werd toegevoegd. Amazone Kim Noordijk maakte hier gisteren met de NRPS- hengst Joep (ex. D'Joep, v. Desperado) haar Grand Prix debuut. En dat deden ze niet onverdienstelijk, want met een percentage van 67,06% gingen ze er met de winst vandoor.