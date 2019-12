Kimberley Pap debuteert winnend in Inter I

Voor young rider Kimberley Pap was het op de subtopwedstrijd in Velddriel dit weekend de eerste keer dat ze Inter I startte met Vloet Victory (v. Jazz). Op zaterdag reed Pap direct naar de topscore van het weekend en de winst in haar rubriek: 69,706%. Ook voor onder meer Mercedes Verweij, Annabel Rootveld, Nicole Verschoor, Thea Bech en Kristy de Roo waren er mooie resultaten.

De tweede plaats in de gecombineerde Lichtetourrubriek van zaterdag was voor Lilian Merx met Darkhill (v. Uphill). Zij reden naar 65,662%. Derde werd Philip Ommen met Flirt (v. Sorento) dankzij 64,265%.

Young riders: Nicole Verschoor

Er was ook een rubriek voor de young riders op de zaterdag, waarin Nicole Verschoor er met Gentleman f (v. Uphill) met de winst vandoor ging. Het duo scoorde 67,353%. Vlak daarachter zat Elles van Asseldonk, die met Electro (v. Rousseau) naar 67,132% reed. Op zondag was de YR-rubriek wat kleiner. In beide proeven reed Thea Bech met Dionisos (v. Spielberg) naar de winst, met 66,176% en 68,529%.

ZZ-Zwaar: goed weekend voor Annabel Rootveld

De hoogste scores in het ZZ-Zwaar waren op zondag voor Annabel Rootveld met Blingbling (v. Johnson). Ze wonnen beide proeven met 68,5% en 69,071%. In de tweede proef werd Rootveld bovendien tweede met Dancing Queen (v. Fürstenball). De dag ervoor had ze al de Gelderland Cup gewonnen. De tweede plaats in proef 37 op zondag was voor Elke Niemeijer met Gerona b.p. (v. Lord Leatherdale), zij scoorden 64,214%. Derde werd hier Fleur Jansen met Flugel (v. Federweisser) met 64,071%.

Op zaterdag was de winst in de eerste ZZ-Zwaarproef voor Noa van Rijbroek met Evy (v. Santano) dankzij 63,5%. Tessy Scheepers werd tweede met Gladiature (v. Voice) in 63,071%. Dat was exact dezelfde score als de als derde geklasseerde Dimphy van Oss met t Woatslers Gadget (v. Apache). Van Oss won de tweede proef met 64,929%, Van Rijbroek werd daarin tweede met 63,857%.

Mercedes Verweij scoort bijna 69% bij senioren

Voor Mercedes Verweij en Four Seasons (v. Fürst Piccolo) was er het zondag het debuut in de senioren GP. De twee wonnen de proef met de prachtige score van 68,859%. Verwey bracht Four Seasons totnogtoe bij de U25 uit. Onder Diederik van Silfhout liep de hengst eerder wel op het hoogste niveau.

LT zondag voor Kristy de Roo

Op zondag werd ook een gecombineerde PSG/InterI rubriek verreden. Dit keer gingen Kristy de Roo en Supério (v. Sorento) met het oranje lint naar huis. De combinatie verdiende 66,029%. Tweede werden Philip Ommen en Double D (v. Lord Leatherdale) met 65,074%.

Uitslag Subtop Velddriel 21&22 12 2019

Bron: Horses.nl