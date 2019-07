Kimberley Pap: ‘Nooit op een medaille durven hopen’

In het Italiaanse San Giovanni in Marignano heeft Kimberly Pap een individuele zilveren medaille binnen weten te slepen bij de young riders. De Nunspeetse amazone deed dat met Vloet Victory, de Jazz-zoon waarmee ze ook al bij de Junioren succesvol was.

Pap reed met 75,26% een persoonlijk record. “Ik had nooit op die medaille durven hopen. Eigenlijk loopt Vloet Victory de hele week al superfijn. De proef verliep gisteren van begin tot eind heel goed” (de ruriek werd over twee dagen verreden, red.). “Er moesten vandaag nog een paar goede ruiters, dus het wachten was nog wel heel spannend. Deze medaille is supergaaf, morgen volgt weer een nieuwe dag met de kür op muziek.”

‘Happy athlete’

Bondscoach Monique Peutz toont zich meer dan tevreden over de Nederlandse Young Riders. “We hebben veel talent in huis. Het zijn stuk voor stuk amazones met de juiste topsportmentaliteit. Kimberly Pap heeft ontzettend veel gevoel. Zij doet in de wedstrijdbaan exact hetzelfde als in de warming-up. Ze voelt precies wat ze moet doen en weet haar paard als een happy athlete te presenteren.”

Van Peperstraten buiten de medailles

Daphne van Peperstraten begon sterk aan haar proef Greenpoint’s Cupido. Het duo toonde in alle onderdelen hun enorme kwaliteit en het leek erop dat Van Peperstraten richting de medailles ging. Twee dure foutjes in de wissels lieten de score stoppen bij 73,85%, wat de vijfde plaats betekende. “De potentie voor een individuele medaille is er zeker, dat is een kwestie van tijd”, meent Monique Peutz.

Dure fouten Donkers, geen kür voor Rockx

Esmee Donkers, verleden jaar goed voor de titel, kwam met Chaina (v.Sir Donnerhall) tot 71,91% en dat betekende de achtste positie voor de amazone uit Venhorst. “Esmée had haar merrie er fijn aanstaan, maar in het begin van de proef had ze twee dure fouten. Het valt niet mee om dat nog op te halen” aldus Peutz. Thalia Rockx en Verdi de la Fazenda (v.Florett As) werden negende met 71,85%, maar er mogen maximaal drie ruiters per land in de afsluitende kürfinale rijden, dus voor Rockx is het EK nu voorbij.

