Kimberley Pap ook in kür bovenaan

Ook in de kür op muziek voor young riders pakte Kimberley Pap met Vloet Victory (v. Jazz) de winst, voor haar Duitse collega's. Eerder was het duo al succesvol in zowel de teamproef als de individuele proef. Een hattrick dus voor Pap, die vandaag 78,842% scoorde, ruim 4% hoger dan de als tweede geplaatste Linda Erbe met DSP Fierro (v. Fuerst Wettin).

De derde plaats was voor de Russische Anna Guseynova met Lauda (v. Laudabilis), die naar 73,492% reed. Ellen van Asseldonk scoorde met Electro (v. Rousseau) 70,95% in de kür, Coco Soffers en Formidable reden naar 69,775%.

Uitslag

Bron: Horses.nl

