Kimberley Pap ruim over 70% in PSG Emmeloord

Op de subtopwedstrijd in Emmeloord was de hoogste dagscore voor Kimberley Pap en Vloet Victory (v. Jazz). Het duo reed naar 70,558%. Dat was op de kop af 5% meer dan de twee combinaties die gedeeld tweede werden met allebei precies 65,588%. Dat waren Stefan Passchier en Hello Ferrero (v. Florencio) en Marlous Booijink met Barrox (v. Jazz).

In de Inter I ging de winst naar Linda Kok, die met Floriano (v. Florist) 62.059% scoorde. Hier werd Gitte Coevoet tweede met Mariënburg’s Dancing Sunlight (v. Spielberg). Het duo kreeg 61,985% gemiddeld.

ZZ-Zwaar valt niet mee

In het ZZ-Zwaar hadden veel combinaties moeite met scoren vandaag. In beide proeven won Stefanie Waaijenberg met de achtjarige Giovanni (v. Oscar). In de eerste proef won ze met een mooie score van 64,357%, de tweede proef was goed voor 63,929% van de jury. Beide keren werd Marije van Kersbergen tweede met Tarpiana’s Hollywood (v. Fürst Romancier). Zij reed naar 63,571% en 64% rond. In de eerste proef had ook Iris Verheij 63,929% met Epril W. (v. Wynton), zij werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl