Kimberly Pap blijft Duitsers de baas in Aken

Kimberly Pap verschijnt dit weekend in Aken aan de start en begint op de best mogelijke manier. Pap noteerde vandaag de hoogste score in de Young Riders Team Test en hield de Duitse concurrentie op achterstand. De amazone verwees Lia Welschof, Linda Erbe en Helen Erbe naar de tweede, derde en vierde plaats.

De Nederlandse pakte als tiende combinatie de leiding en gaf deze niet meer uit handen. De proef van Pap en de 17-jarige Vloet Victory (v.Jazz) werd door de jury gewaardeerd met 72.990% en daarmee stond de amazone vooraan in de prijsuitreiking. Welschof en Don Windsor OLD (v.Don Cardinale) kwamen tot een score van 72.010% en mochten achter Pap plaatsnemen. Linda Erbe (DSP Fierro) en Helen Erbe (Dolce Vita) tekenden voor de plaatsen drie en vier met percentages van 71.373 en 69.412.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl

