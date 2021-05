Kimberly Pap wint Young Riders kür op muziek in Grote-Brogel

Kimberly Pap boekte vanmorgen haar tweede overwinning bij de Young Riders in het Belgische Grote-Brogel. Met haar zevenjarige merrie Just A Dream-STRH (v. Dream Boy) zegevierde Pap al in de teamtest en voegde hier de zege in de kür op muziek aan toe. Alleen in de individuele proef moest ze Amber van den Steen voorlaten, de Belgische werd nu tweede.