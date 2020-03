Kirk Thinggaard en Orthilia scoren dik 75% bij rentree

Agnete Kirk Thinggaard heeft op de valreep van het sluitende Global Dressage Festival in Florida de nationale Grand Prix gewonnen met een score van 75,326%. Ze deed dit met Atterupgaard's Orthilia (v. Gribaldi), die in oktober 2018 haar laatste internationale proef liet zien. De merrie raakte geblesseerd en was lang in revalidatie.

De Deense nam Orthilia in februari 2017 over van de Britse Fiona Bigwood, die met haar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro reed. Kirk Thinggaard kende veel blessureleed met de merrie, die in mei 2017 geblesseerd raakte, in maart 2018 terugkwam op het concoursveld, maar onvoldoende fit was om deel uit te maken van het Deense team op de Wereldruiterspelen van Tryon in 2018. Vorig jaar is de merrie helemaal niet in de ring verschenen.

Volgens een blije Kirk Thinggaard, die enkele maanden in Florida was met haar paarden, is de inmiddels 15-jarige merrie bijna ‘back in business’.

Uitslag

Bron: Horses.nl / Facebook