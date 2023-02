Kirsten Brouwer derde in WB Neumünster met PB

Kirsten Brouwer is in de negende wedstrijd van de wereldbekercyclus - in het Noord-Duitse Neumünster - op de fraaie derde plaats geëindigd. Met de KWPN-hengst Foundation (v. United) kwam ze tot een persoonlijk record in de kür op muziek: 82,050%. Marieke van der Putten was vierde met Torveslettens Titanium (v. Totilas) met 80,58%. In de tussenstand stijgt de Van der Putten naar plaats 13, Kirsten Brouwer vindt zichzelf nu op plaats 16.

In de tussenstand is Dinja van Liere, die niet in Neumunster aan start kwam, op plaats 5 de beste Nederlandse en lijkt daarmee zeker van deelname aan de wereldbekerfinale in april in Omaha.

Veel schwung

Kirsten Brouwer reed in zich in Neumünster in de kijker bij het Duitse publiek. In de Grand Prix op zaterdag en in de Kür op Muziek eindigde ze met de KWPN hengst Foundation op het podium. De score van dik 82% betekende voor het duo een nieuw record. Foundation ging met heel veel schwung en expressie imponerend door de baan. Zijn concentratie was duidelijk beter dan tijdens Jumping Amsterdam en daardoor waren de oefeningen ook mooi afgewerkt. Na de vijfde plaats in de Grand Prix van Jumping Amsterdam zijn de resultaten van Kirsten en Foundation in Neumünster een bevestiging van hun talenten.

Titanium

Marieke van der Putten eindigde direct daarachter op de vierde plaats. Haar Totilas-zoon Torveslettens Titanium RS2 imponeerde wederom met zijn piaffes en de passage. De score kwam net aan de 80 procent. Dankzij de vierde plaats staat Van der Putten nu op plaats 13 in de tussenstand. Ze is daarmee nummer 4 van TeamNL na Van Liere (5), Thamar Zweistra (7) en Emmelie Scholtens op plaats 10.

Skodborg Merrald wint

In de Holstenhallen ging de overwinning naar de Deense Nanna Skodborg Merrald. Met Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) kwam ze tot een score van 86.060 procent. Er volgen nog twee wedstrijden in de wereldbekercyclus in West-Europa, Gothenburg en Indoor Brabant The Dutch Masters op zaterdagmiddag 11 maart. De wereldbekerfinale is medio april in Omaha (USA).

Uitslag FEI wereldbekerwedstrijd dressuur Neumünster, Kür op Muziek

1. Nanna Skodborg Merrald (Den), Blue Hors Zepter (v.Zack), 86.060%

2. Ingrid Klimke (Dui), Franziskus FRH (v.Fidertanz), 84.710%

3. Kirsten Brouwer (Gameren), Foundation (v.United), 82.050%

4. Marieke van der Putten (Apeldoorn), Torveslettens Titanium RS2 (v.Totilas), 80.580%

Klik hier voor de volledige uitslag.

Tussenstand FEI wereldbeker dressuur, West-Europese League, na 9 van de 11 wedstrijden

1. Isabell Werth (Dui), 74 pnt

2. Ingrid Klimke (Dui), 72 pnt

3. Nanna Skodborg Merrald (Den), 69 pnt

5. Dinja van Liere (Uden), 64 pnt

Kik hier voor de volledige tussenstand.

Bron: KNHS