Kirsten Brouwer kampioen ZZZ: ‘Lightning Star groeit er helemaal in’

In het ZZ-Zwaar bleek Kirsten Brouwer een maatje te groot voor de concurrentie. De amazone uit Den Bosch scoorde 77,51 procent in de kür op muziek en stond daarmee bij alle drie de juryleden op de eerste positie met Lightning Star (v. Ferguson). Het zilver was voor Dinja van Liere met Lowlands (v. Millennium) , Daniëlle Heijkoop was goed voor brons met Mac Toto USB (v. Glock’s Toto Jr.) .

“Ik was superblij met Lightning Star”, vertelt de kersverse Nederlandse kampioen. “Ik ben ZZ-Zwaar gaan rijden om ervaring op te doen, want buiten de jongepaardenwedstrijden heeft ze nog maar heel weinig gezien. Lightning Star groeit er helemaal in. Gisteren liep ze al een hele goede proef, in de kür heb ik ook heel fijn kunnen rijden. Het voelde als een ontspannen ronde, waarin ik tijd over had om na te denken. Met deze merrie kan ik altijd heel fijn rijden.”

‘Bijzonder paard’

“De kür op muziek was in de hoofdbaan en ze heeft wel eerder in zulke stadions gelopen, maar het was toch wel even heftig voor haar. Ik had voor de zekerheid al wat meer tijd genomen met losrijden, toch kon ik hier en daar nog wel wat spanning voelen. Het bijzondere aan Lightning Star is dat ze alsmaar doorgaat en het altijd voor me doet. Voor mij is dit echt een heel bijzonder paard.”

Goede generale

Brouwer mikt met de Ferguson-dochter op het WK voor Jonge Dressuurpaarden dat in augustus in Ermelo plaatsvindt. “Dat is het belangrijkste doel voor dit jaar en daar is het NK een mooie oefening voor. We moeten nog twee selecties rijden en dan mag ze hopelijk in augustus weer pieken.”

Podiumplekken

Dinja van Liere reed met de hengst Lowlands (v. Millennium) naar de zilveren medaille. Haar kür werd met 76,10 procent gewaardeerd en dat was voldoende om Daniëlle Heijkoop op afstand te houden. Heijkoop reed met Mac Toto USB (v. Glock’s Toto Jr.) naar 74,99 procent en stelde daarmee een bronzen medaille veilig in het KNHS Kampioenschap.

Uitslag Hengstenstation Van Uytert ZZ-Zwaar Kür op muziek:

1. Kirsten Brouwer – Lightning Star (v. Ferguson), 77.517%

2. Dinja van Liere – Lowlands 3 (v. Millennium), 76.108%

3. Danielle Heijkoop – Mac Toto (v. Glock’s Toto Jr. N.O.P.), 74.992%

Uitslag kür op muziek

ZZ-Zwaar KNHS kampioenschap:

Goud Kirsten Brouwer – Lightning Star (v. Ferguson), 73.666%/77.517% 151.183

Zilver Dinja van Liere – Lowlands 3 (v. Millennium), 72.142%/76.108% 148.250

Brons Danielle Heijkoop – Mac Toto (v. Glock’s Toto Jr. N.O.P.), 70.476%/74.992% 145.468

Bron: KNHS