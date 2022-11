Kirsten Brouwer met KWPN-hengst Foundation vierde in 4* GP Stuttgart, Rath wint op Destacado FRH

Het was geen unanieme zege voor Matthias Alexander Rath met de Hannoveraanse hengst Destacado FRH (v. Desperados FRH) in de Grand Prix vanmorgen in Stuttgart, maar qua punten wel overtuigend. Rath won met 74.174%, ruim voor Carina Scholz die op Soiree d'Amour OLD (v. San Amour) 72.413% scoorde en tweede werd. Kirsten Brouwer reed een goede proef op de KWPN-hengst Foundation (v. United) die met 71.435% en een vierde plaats werd beloond.