Kittel debuteert met Anna Kasprzaks Fuhur in Zware Tour Opglabbeek

De Zweedse topruiter Patrik Kittel heeft het afgelopen half jaar meerdere Deense paarden overgenomen. Onlangs is ook Anna Kasprzak's Grand Prix-paard Fuhur (v. Fürstenreich) in de stallen van Kittel gekomen. Vandaag debuteert het nieuwe paar in de Grand Prix in Opglabbeek.

Eind 2019 nam Anna Kasprzak Fuhur over van de Russische Elena Sidneva, die met hem deelnam aan de WEG in 2018 en de Europese kampioenschappen in 2019. Kasprzak reed in februari 2020 de eerste internationale wedstrijd in Lillestrøm en won direct de Grand Prix. Na wat blessureleed kwam de dertienjarige ruin nog twee keer terug in de internationale ring. In 2020 een keer onder Andreas Helgstrand (toen Anna Kasprzak zwanger was) en vorig jaar nog een keer met Kasprzak zelf in het zadel. Nu heeft Patrik Kittel de teugels overgenomen.

Fuhur en Kittel een match

“Patrik was bij Andreas en daar probeerde hij Fuhur. Hij vond hem leuk en we waren het erover eens dat hij het paard mee naar huis zou nemen om te trainen. We hebben nog geen plan, het is allemaal heel nieuw”, vertelt Anna Kasprzak twee weken geleden aan zibrasportequest.com. “De samenwerking tussen Fuhur en Kittel is zo goed dat hij verwacht volgende week voor het eerst te starten. En dan kijken we hoe het gaat en wat het plan moet worden.”

