Kittel debuteert met Fiontini: 71,7%

Afgelopen week maakte Helgstrand Dressage bekend dat drievoudig Wereldkampioen bij de jonge paarden Fiontini (v. Fassbinder), voortaan onder het zadel van Patrik Kittel te zien zal zijn. Zaterdag debuteerde het kersverse duo in de internationale Grand Prix op het concours in Donaueschingen. Kittel werd vijfde met 71,652%.

De winst in de GP proef ging naar de Britse Laura Tomlinson met DSP Rose of Bavaria (v. Bordeaux), die naar 74,152% reed. Lyndal Oatley uit Australië was tweede met de KWPN-merrie Elvive (v. Tuschinski). Zij scoorde 73,717%.

Er reden geen Nederlandse combinaties mee in Donaueschingen. Zondag komen de combinaties nog aan de start in de Spécial.

Uitslag

Bron: Horses.nl