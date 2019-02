Kittel en Delaunay denderen top tien binnen

Op de FEI dressuurranking is in de top niets veranderd, maar Patrik Kittel zorgde met zijn Delaunay OLD voor de grootste verschuiving. De Zweedse topruiter veroverde met de zoon van Dr Doolittle de tiende plek, het paar kwam vanaf plaats 73. Edward Gal behoudt met Glock's Zonik N.O.P. een plaats in de top tien (negende) en Hans Peter Minderhoud stijgt met Glock's Dream Boy N.O.P. naar de 19de plaats.

Het was een tijd stil geweest rond Patrik Kittel en Delaunay. Kittel moest het CHIO Aken afzeggen omdat Mr. Dude geblesseerd raakte. In december kwam het paar weer in de ring op de 5*-wedstrijd in Stockholm waar ze derde in de Grand Prix en tweede in de kür werden. In Amsterdam werden de nodige punten behaald voor de FEI ranking met twee vierde plaatsen in de wereldbekerwedstrijd.

Dream Boy stijgt op ranglijst

Edward Gal blijft de hoogste Nederlander in het klassement. Met de hengst Glock’s Zonik (v. Blue Hors Zack) zakte hij een plaatsje. Partner Hans Peter Minderhoud steeg van 24 naar 19 door de goede prestaties in de wereldbekerwedstrijden met de KWPN-hengst Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi).

Perry-Glass in top tien

De top zeven van de ranking is onveranderd gebleven. Isabell Werth en Weihegold (v. Don Schufro) staan nog steeds op kop, gevolgd door Laura Graves en Verdades (v. Florett As). Kasey Perry-Glass is met haar Goerklintgaards Dublet (v. Diamond Hit) in de top tien gekomen en staat nu achtste.

Bron Horses.nl