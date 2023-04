Kittel gaat van Baalen voorbij in kür op muziek CDI Aken

Patrik Kittel zijn toppaard Well Done de la Roche CMF (v. Fürstentraum) raakte in 2021 geblesseerd en verscheen sindsdien niet meer in de ring. Op het CDI Aken maakte de merrie haar rentree onder Kittel en werden ze derde in de Grand Prix. In de kür op muziek was de oude vorm weer helemaal terug en met bijna 79% gingen ze Marlies van Baalen en Habibi DVB (v. Don Schufro) voorbij.

Patrik Kittel heeft zijn topmerrie Well Done de la Roche weer helemaal terug. De combinatie maakte deel uit van het Zweedse team op de Wereldruiterspelen in Tryon maar daarna bleef het lang stil rondom het duo. In 2021 raakte Well Done de la Roche geblesseerd en een lange revalidatie volgde. CDI Aken is de eerste wedstrijd in bijna twee jaar en Patrik Kittel lijkt zijn toppaard weer helemaal terug te hebben. In de kür op muziek reden ze naar 78.910% en dat was ruimschoots genoeg voor de overwinning.

Top vijf aan elkaar gewaagd

Marlies van Baalen reed gisteren nog knap met een nieuw persoonlijk record naar de overwinning maar moest in de kür op muziek haar meerdere in Kittel erkennen. De gereden kür werd beoordeeld met 77.859% en dat was goed voor de tweede plaats. De Finse Emma Kanerva maakte het podium compleet. Zij reed haar Mist of Titanium OLD (v. Millenium) naar 76.540%. De top vijf zat allemaal dicht bij elkaar. Met 76.160% bleef Larissa Pauluis nipt Lynne Maas voor. Maas stuurde Electra (v. Jazz) op haar beurt naar 76.140% en sloot daarmee de top vijf af.

