Kittel wint WB Herning, tweede plek voor Zack bij afscheid

Tot zijn grote vreugde won Patrik Kittel zondag de eerste etappe van de Westeuropese divisie van de Wereldbeker dressuur, die verreden werd in het Deense Herning. Met Touchdown (v. Quaterback) scoorde Kittel 84,065%. De tweede plaats ging dik verdiend naar de 19-jarige Blue Hors Zack (v. Rousseau) die met een knal afscheid nam van zijn indrukwekkende dressuurcarrière. Met amazone Nana Skodborg Merrald liep de routinier naar 82,820%. Derde werd Lone Bang Zindorff met Thranegaardens Rostov (v. Romanov) met 81,760%.

De Wereldbeker kür op muziek resulteerde – met uitzondering van de unanieme overwinning voor Kittel – in een ander podium dan zaterdag bij de Grand Prix. Hoewel Andreas Helgstrand met Queenpark’s Wendy (v. Sezuan) een foutloze kür reed, moest hij genoegen nemen met de vierde plaats (tweede in de GP). Voor Anna Kasprzak en Addict de Massa (v. San Amour I) liep het flink minder dan zaterdag, toen de twee uitstekend presteerden en derde werden. Zondag slopen er meerdere foutjes in de kür op muziek, mede vanwege de hoge moeilijkheidsgraad (10).

Afscheid Zack

Op de klanken van Andrea Bocelli’s ‘Time to Say Goodbye’ nam Blue Hors Zack (v. Rousseau) onder het zadel van Nanna Skodborg Merrald afscheid van de sport en het Deense publiek. De kür was foutloos en het thuispubliek begon al ruim voor het einde mee te klappen met de combinatie. Zack werd beloond met een dikke knuffel van zijn amazone en er werden heel wat traantjes weggepinkt. Met een mooie score van 82,820% was deze kür een prachtige afsluiter voor de 19-jarige hengst, die na afloop van de wedstrijd uiteraard ook nog extra in het zonnetje werd gezet.

Blue Hors Zack en Nanna Skodborg Merrald zeggen ‘goodbye’. Copyright ©FEI/Kim C Lundin

Blije Kittel

Patrik Kittel zwaait altijd enthousiast na zijn kür, maar deze keer ging de Zweed helemaal uit zijn dak na zijn proef met Touchdown. Hoewel de achterbenen er soms nog wat verder onder mogen was het dan ook een prima proef voor het duo, en met afstand de beste prestatie van de dag. Dat was in de scores terug te zien: 84.65% met hoge cijfers voor onder meer de galoptour, reed het duo unaniem naar de winst. Laatste starter Lone Bang Zindorff reed met Thranegaardens Rostov een uitstekende kür op muziek, waarmee ze Andreas Helgstrand net van het podium duwde.

Uitslag

