Kittel zet succesreeks in Compiègne voort met zege in Special

In de Grand Prix voor de Special moest Patrik Kittel Gareth Hughes nog voor laten gaan. Maar vanmorgen stelde de Zweed orde op zaken in de Special. Hij stuurde Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack) naar de overwinning met 76.617%. De tweede overwinning voor Kittel vandaag in Compiègne. Op de tweede plaats eindigde Charlotte Dujardin op haar nieuwe troef Imhotep (v. Everdale) met 76.064%. Adelinde Cornelissen was met Aqiedo (v. Undiego) de beste Nederlandse combinatie, het paar werd zesde.