Klaus Balkenhol viert 80-ste verjaardag

De Duitse toptrainer Klaus Balkenhol vierde zijn 80-ste verjaardag afgelopen vrijdag op het Duitse vakantie-eiland Sylt. "Ik hoop dat hij er nog lang voor me is", schrijft zijn dochter Anabel op Facebook. "80 jaar en dan nog zo fit, dat laat mijn hart opspringen!"

Reitmeister Klaus Balkenhol was ooit leerling van de klassieke instructeur Paul Stecken en maakte carrière bij de bereden politie. In uniform werd hij Europees reserve-kampioen Kür op muziek in 1991, won hij Kür-zilver en team-goud op de WEG in 1994 en won hij Europees teamgoud in 1993 en 1995.

Teamtrainer

Vervolgens maakte Balkenhol faam als trainer, eerst van het Duitse team, later van de Amerikanen. Tegenwoordig begeleidt Balkenhol amazones als Nadine Capellmann, Laura Tomlinson, Therese Nilshagen en natuurlijk zijn dochter Anabel.

Bron: Facebook