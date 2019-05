Kleine Finale Zware Tour op naam van Anne Meulendijks

Zojuist schreef Anne Meulendijks in Ermelo de kleine finale van de Zware Tour op haar naam. De amazone moest even wachten op de definitieve score van collega Edward Gal, maar kwam toch als winnaar uit de bus. Gal werd tweede achter Meulendijks met een minimaal verschil.

Anne Meulendijks stond aan de leiding toen Gal binnenreed. De amazone stuurde haar tienjarige Edison (v.Johnson) naar een score van 71,638% en leek daarmee af te stevenen op de winst. Gal en zijn 17-jarige Glock’s Voice (v.De Niro) stonden aanvankelijk tweede met een percentage van 71,634%. Aangezien van vier combinaties de score al aangepast was, was de uitslag nog niet definitief voor Gal en Meulendijks. Patrick van der Meer had zich met Zippo (v.Rousseau) al wel de derde plaats verzekerd met 69,064%.

Definitieve score

Het was even wachten voor Meulendijks en Gal wie er nu uiteindelijk met de overwinning vandoor ging. Het scheelde slechts vierduizendste procent tussen de twee nadat Edward zijn proef klaar had. Nadat de score gecontroleerd was, kwam Gal uit op 71,574% en werd Meulendijks gekroond als winnares met een verschil van slechts 0,064% op Gal.

